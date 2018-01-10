Солиста Львовской оперы и балета обвинили в финансировании боевиков "ДНР"

10 января, 2018, 09:21

Солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николая Санжаревского за антиукраинскую пропаганду активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу

Соответствующие данные появились на сайте 8 января.

Санжаревского определила как пособника террористов, его обвиняют также в сборе средств для боевиков "ДНР".

В Львовском театре оперы и балет уже отреагировали на обвинения. Директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун обещает провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами Санжаревского, сообщает "Львовский портал".

В соцсетях Санжаревский открыто поддерживает деятельность "ЛНР" и "ДНР" и вооруженную агрессию на востоке Украины.