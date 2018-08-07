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Необходимо прекратить автобусное сообщение с РФ, - представитель Порошенко в Крыму


фото: zp.ua
Украине стоит прекратить не только железнодорожное сообщение с Россией, но и автобусное

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыма Изет Гданов на своей странице в Facebook.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", - написал он, распространив новость о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном закрытии железнодорожного сообщения с Москвой.

 
 
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