В правительстве говорят, что железнодорожное сообщение с Россией могут закрыть

6 августа, 2018, 11:58

Украинская власть рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "1+1", что подтвердил на своей странице в Facebook.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре 2017 года Омелян уже замечал, что после того, как Россия пустила поезда в объезд Украины, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

"Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. С пассажирского у нас есть единственный российский поезд, который курсирует по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, которые направляются в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", - рассказал он тогда.