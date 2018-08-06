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Землетрясение в Индонезии: погибли уже 142 человека

Количество погибших в результате землетрясения на индонезийских островах Ломбок и Бали возросло до 142 человек

Об этом сообщает Mirror.

"По меньшей мере 142 человека погибли и 200 человек получили ранения после масштабного землетрясения, произошедшего на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали", - говорится в сообщении.

Агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунги Прамуйи отмечает, что многие из погибших были именно с северных и западных частей Ломбоки. Стихийное бедствие также привело к отключениям электричества.

Было объявлено предупреждение о цунами. К поисково-спасательной операции подключилась армия Индонезии.

  • Напомним, ранее сообщалось о более 90 погибших в результате землетрясения в Индонезии.
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