Землетрясение в Индонезии: погибли уже 142 человека
6 августа, 2018, 11:37
Количество погибших в результате землетрясения на индонезийских островах Ломбок и Бали возросло до 142 человек
Об этом сообщает Mirror.
"По меньшей мере 142 человека погибли и 200 человек получили ранения после масштабного землетрясения, произошедшего на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали", - говорится в сообщении.
Агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунги Прамуйи отмечает, что многие из погибших были именно с северных и западных частей Ломбоки. Стихийное бедствие также привело к отключениям электричества.
Было объявлено предупреждение о цунами. К поисково-спасательной операции подключилась армия Индонезии.
- Напомним, ранее сообщалось о более 90 погибших в результате землетрясения в Индонезии.
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