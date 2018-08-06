Индонезию опять всколыхнуло землетрясение: более 90 погибших

6 августа, 2018, 07:59

На индонезийском курортном острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9, в результате которого погиб по меньшей мере 91 человек

Об этом сообщает издание Reuters.

Представители Национального агентства по вопросам уменьшения количества природных катастроф (BNPB) отметили, что количеству погибших еще предстоит возрасти по мере поступления информации из районов, где тысячи зданий рухнули или были сильно повреждены.

Землетрясение было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным BNPB, погибли два человека.

Около тысячи иностранных и отечественных туристов были эвакуированы на лодках из трех островов Гили северо-западного побережья острова Ломбок. В общем, в результате природной катастрофы получили ранения 209 человек, среди погибших туристов не было.

При этом, всего неделю назад, 29 июля, на острове произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли 17 человек, и еще сотни человек получили ранения.