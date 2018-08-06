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В Киеве "накрыли" порностудию на съемных квартирах


фото: Нацполіція
В Киеве полицейские пресекли деятельность виртуальной порностудии, видео для которой снимали на съемных квартирах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области. Также, его сообщников - 28-летнего организатора и 21-летнюю модель, уроженцев Донецкой области.

Установлено, что в студии работали 6 девушек, которых специально подыскивали среди знакомых. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от $ 3000 до $ 5000

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье.

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Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.

Следователи начали уголовное производство по части третьей статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
 
Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Им грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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