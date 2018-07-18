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В Днепре "накрыли" сеть порностудий, задержали 20 моделей


фото: Нацполіція
В Днепре правоохранители обнаружили несколько мест размещения порностудий, а также задержали более 20 моделей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В марте отдел полиции Днепропетровской области получил информацию о функционировании сети онлайн-порностудий. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сеть порностудий организовал 39-летний житель Днепра. Ему в этом помогала 31-летняя местная жительница.

Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности, координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивания новых "сотрудниц", ведения бухгалтерии, выплаты денег членам группы и тому подобное. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Члены группы арендовали жилье на долгосрочной основе, приобретали необходимое оборудование, а также осуществляли рекламу своего “бизнеса”. Кроме того, злоумышленники активно вовлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин.

Полицейские установили шесть мест расположения порностудий. Указанные квартиры использовались для предоставления сексуальных услуг клиентам. При этом установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних.

Оперативники и следователи обнаружили 22 женщины, привлеченные к работе порностудий в качестве веб-модели. Во время обысков изъято 18 комплектов техники, среди которых веб-камеры, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятого оборудования - 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумм 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет по статье "Создание или содержание мест разврата".

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