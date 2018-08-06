Украина получила 10 награду на ЧЕ по летним видам спорта

6 августа, 2018, 14:14

Сборная Украины выиграла десятую награду на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта

Об этом сообщает iSport.ua.

В Глазго украинская синхронистка Елизавета Яхно завоевала серебряную медаль в сольной технической программе. В технической программе украинка набрала 91,3517 баллы. Золото досталось россиянке Светлане Колесниченко - 93,4816, бронза - итальянке Линде Черрути - 90,2282.

Это уже четвертая медаль Яхно на турнире, но только первая - личная. В общем это десятая медаль Украины на объединенном чемпионате Европы. В общем командном зачете наша сборная имеет 3 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовую награду и занимает седьмое место.

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.