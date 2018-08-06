Украина получила 10 награду на ЧЕ по летним видам спорта
Об этом сообщает iSport.ua.
В Глазго украинская синхронистка Елизавета Яхно завоевала серебряную медаль в сольной технической программе. В технической программе украинка набрала 91,3517 баллы. Золото досталось россиянке Светлане Колесниченко - 93,4816, бронза - итальянке Линде Черрути - 90,2282.
Это уже четвертая медаль Яхно на турнире, но только первая - личная. В общем это десятая медаль Украины на объединенном чемпионате Европы. В общем командном зачете наша сборная имеет 3 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовую награду и занимает седьмое место.
Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
- 3 августа Елизавета Яхно и Анастасия Павлова принесли Украине первую историческую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта.
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