 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина выборола историческую награду на ЧЕ по летним видам спорта


фото: isport.ua
Сборная Украины выиграла первую медаль на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта

Об этом сообщает Xsport.

Сегодня в Глазго Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали серебряную медаль в синхронном плавании. В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участниц. В итоге, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла и уступили россиянкам 2.4847 балла.

Это был первый комплект медалей, разыгранный на дебютном чемпионате Европы по летним видам спорта - объединенном турнире по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать