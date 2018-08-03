Украина выборола историческую награду на ЧЕ по летним видам спорта

3 августа, 2018, 18:05

Сборная Украины выиграла первую медаль на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта

Об этом сообщает Xsport.

Сегодня в Глазго Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали серебряную медаль в синхронном плавании. В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участниц. В итоге, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла и уступили россиянкам 2.4847 балла.

Это был первый комплект медалей, разыгранный на дебютном чемпионате Европы по летним видам спорта - объединенном турнире по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.