Дубль украинского форварда вывел турецкий клуб в финал кубка
19 апреля, 2018, 11:00
Украинский футболист "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев сделал дубль в ворота "Галатасарая" и вывел свой клуб в финал Кубка Турции
В ответном матче 1/2 финала Кубка Турции Селезнев забил в ворота "Галатасарая" на 4-й и 35-й минутах и принес своей команде победу со счетом 2:0. В первой игре "Акхисар Беледієспор" уступил 1:2, но по итогам двух встреч вышел в финал.
- В финале команда Селезнева встретится с победителем пары "Бешикташ" - "Фенербахче", которые в первом матче сыграли вничью 2:2.
- В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл 17 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
- Селезнев является игроком сборной Украины, в составе которой он провел 54 матча и забил 11 голов. Последний раз он надевал форму национальной команды в июне прошлого года в отборочной игре чемпионата мира против Финляндии (2:1).
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