Дубль украинского форварда вывел турецкий клуб в финал кубка

19 апреля, 2018, 11:00

Украинский футболист "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев сделал дубль в ворота "Галатасарая" и вывел свой клуб в финал Кубка Турции

В ответном матче 1/2 финала Кубка Турции Селезнев забил в ворота "Галатасарая" на 4-й и 35-й минутах и принес своей команде победу со счетом 2:0. В первой игре "Акхисар Беледієспор" уступил 1:2, но по итогам двух встреч вышел в финал.