 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, в котором сгорел человек

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на улице Саперно-Слободской в Киеве, неподалеку метро "Выдубичи"

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Случай произошел около трех ночи. Автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Мужчина, который был за рулем, погиб. Его лицо сейчас устанавливаются. Правоохранители пытаются связаться с владельцем "Мерседес С200", который, согласно документам, проживает в Мариуполе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Механизм и причины дтп будут установлены после проведения экспертиз и других следственных действий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать