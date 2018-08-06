Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, в котором сгорел человек

6 августа, 2018, 14:50

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на улице Саперно-Слободской в Киеве, неподалеку метро "Выдубичи"

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Случай произошел около трех ночи. Автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Мужчина, который был за рулем, погиб. Его лицо сейчас устанавливаются. Правоохранители пытаются связаться с владельцем "Мерседес С200", который, согласно документам, проживает в Мариуполе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Механизм и причины дтп будут установлены после проведения экспертиз и других следственных действий.