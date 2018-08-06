В Киеве мужчина заживо сгорел в авто, потому что его не успели вытащить после ДТП

6 августа, 2018, 07:19

В Голосеевском районе столицы, около трех часов ночи, автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Как рассказывает свидетель событий, еще до дого, как авто вспыхнуло, он пытался вытащить бесчувственного водителя, однако самостоятельно не смог и позвал сотрудников полиции охраны, которые находились неподалеку.

Но, по словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого авто. Через несколько минут Mercedes загорелся.

Свидетель пытался потушить автомобиль своим огнетушителем, но пламя удалось укротить лишь спасателям ГСЧС. Водитель сгорел в своем автомобиле.