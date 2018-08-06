Экс-футболист сборной Украины засветился на отдыхе в Крыму

6 августа, 2018, 11:24

Бывшего футболиста сборной Украины и "Шахтера" Вячеслава Шевчука заметили во время отдыха в Крыму

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Шевчука заметили на пляже в Ялте. Спортсмен отдыхал на пляже отеля "Ялта-Интурист". Общаться с журналистами Шевчук отказался.

По информации Крым.Реалии, Шевчук провел в Крыму почти весь июнь. Административную границу с Крымом он пересек 4 июня и вернулся на материковую Украину 15 июня. Через три дня Шевчук снова поехал в Крым и пробыл там до 3 июля.

Экс-футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслава Шевчука заметили на пляже в Ялте pic.twitter.com/APuRIEiiS4 — Крым. Реалии (@krymrealii) 4 августа 2018 г.