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Экс-футболист сборной Украины засветился на отдыхе в Крыму


фото: twitter
Бывшего футболиста сборной Украины и "Шахтера" Вячеслава Шевчука заметили во время отдыха в Крыму

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Шевчука заметили на пляже в Ялте. Спортсмен отдыхал на пляже отеля "Ялта-Интурист". Общаться с журналистами Шевчук отказался.

По информации Крым.Реалии, Шевчук провел в Крыму почти весь июнь. Административную границу с Крымом он пересек 4 июня и вернулся на материковую Украину 15 июня. Через три дня Шевчук снова поехал в Крым и пробыл там до 3 июля.

  • Вячеслав Шевчук является воспитанником луцкого футбола. За "Шахтер" играл в 2000-2001 годах и с 2005 до 2016 года. За сборную Украины провел 54 матча, завершил карьеру в 2017 году.
  • Ранее на отдыхе в Крыму побывал боксер Александр Усик.

 

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