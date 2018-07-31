Усик показал, как он отдыхает в Крыму

31 июля, 2018, 13:12

Александр Усик показал, как отдыхает в Крыму после боя с Муратом Гассиевым

Фото и видео с отдыха украинского боксера появилось в социальных сетях. На общей странице Александра Усика и Василия Ломаченко - Lomus_17 в Instagram выложено видео, на котором он играет в футбол с мальчишками. Снимки чемпиона мира опубликованы на странице пользователя facebook Владимира Рыбальченко из Ялты.

Александр Усик длительное время остался жить в Симферополе после оккупации Крыма Россией и переехал в Киев лишь осенью прошлого года.

Публикация вот LomUs Official (@lomus_17) 29 Июл 2018 в 11:10 PDT