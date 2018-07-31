Усик показал, как он отдыхает в Крыму
31 июля, 2018, 13:12
Александр Усик показал, как отдыхает в Крыму после боя с Муратом Гассиевым
Фото и видео с отдыха украинского боксера появилось в социальных сетях. На общей странице Александра Усика и Василия Ломаченко - Lomus_17 в Instagram выложено видео, на котором он играет в футбол с мальчишками. Снимки чемпиона мира опубликованы на странице пользователя facebook Владимира Рыбальченко из Ялты.
Александр Усик длительное время остался жить в Симферополе после оккупации Крыма Россией и переехал в Киев лишь осенью прошлого года.
- Усик 21 июля в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
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Известный промоутер Эдди Хірн заявил, что Усик может встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе - Энтони Джошуа.
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