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Усик показал, как он отдыхает в Крыму


фото: facebook
Александр Усик показал, как отдыхает в Крыму после боя с Муратом Гассиевым

Фото и видео с отдыха украинского боксера появилось в социальных сетях. На общей странице Александра Усика и Василия Ломаченко - Lomus_17 в Instagram выложено видео, на котором он играет в футбол с мальчишками. Снимки чемпиона мира опубликованы на странице пользователя facebook Владимира Рыбальченко из Ялты.

Александр Усик длительное время остался жить в Симферополе после оккупации Крыма Россией и переехал в Киев лишь осенью прошлого года.

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