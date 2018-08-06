Акула убила туриста на курорте в Египте

6 августа, 2018, 11:36

На курорте Марса-Алам акула напала на туриста и убила его

Об этом пишет Daily Mail

Чешский турист плавал в Красном море за 20 км от пляжа. Вероятно, мужчина занимался дайвингом. На него набросилась акула и убила.

Остатки чешского туриста нашли 3 августа на пляже. Мужчина отдыхал вместе со своей семьей: женой и детьми.

Сейчас ведется расследование. По данным чешских СМИ, неподалеку от места, где произошла трагедия, рыбаки высыпали рыбные отходы. Акула могла приплыть на запах рыбы.