У побережья Испании увидели белую акулу
30 июня, 2018, 16:21
Защитники природы впервые за 40 лет смогли запечатлеть большую белую акулу, которая плавала у испанского острова Майорка
Акулу заметили, когда она бродила вокруг архипелага Кабрера, передает ВВС.
Последний раз белую акулу видел рыбак на Балеарских островах в 1976 году.
Эти существа могут весить до 2-х тонн, вырастать до 6 метров и достигать скорости 64 км/час.
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