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У побережья Испании увидели белую акулу

Защитники природы впервые за 40 лет смогли запечатлеть большую белую акулу, которая плавала у испанского острова Майорка

Акулу заметили, когда она бродила вокруг архипелага Кабрера, передает ВВС.

Последний раз белую акулу видел рыбак на Балеарских островах в 1976 году.

Эти существа могут весить до 2-х тонн, вырастать до 6 метров и достигать скорости 64 км/час.

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