У побережья Испании увидели белую акулу

30 июня, 2018, 16:21

Защитники природы впервые за 40 лет смогли запечатлеть большую белую акулу, которая плавала у испанского острова Майорка

Акулу заметили, когда она бродила вокруг архипелага Кабрера, передает ВВС.

Последний раз белую акулу видел рыбак на Балеарских островах в 1976 году.

Эти существа могут весить до 2-х тонн, вырастать до 6 метров и достигать скорости 64 км/час.