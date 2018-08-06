10 офисных привычек, которые вредят здоровью

6 августа, 2018, 12:47

Обедать за рабочим столом и грызть ручки: о каких еще вредных привычках стоит забыть и как это сделать

Советы написали на сайте HeadHunter.

Эксперты Международного кадрового портала проанализировали все вредные привычки офисных работников и составили список из 10 самых распространенных.

Отказываться от завтрака. Чашка кофе и сигарета вместо пищи может привести к гастриту или язве желудка. Утром важно завтракать, чтобы запустить метаболизм, поднять уровень энергии и не чувствовать себя вялым.

Обедать на рабочем месте. Мозг требует отдыха и перезагрузки. Исследования показывают, что такая многозадачность вредит эффективной работе, поэтому вряд ли обед во время рабочего процесса - это хорошая идея. К тому же, это негигиенично, а запах пищи может мешать другим.

Сутулиться. Кроме того, что неправильная осанка приводит к болям в спине и плечах, сколиозу и другим проблемам с позвоночником, сутулость также приводит к ухудшению настроения.

Подпирать рукой подбородок. Такая привычка очень вредна для кожи лица, ведь за день вы касаетесь различных поверхностей, и они не всегда чистые.

Тереть глаза. Это плохо с точки зрения гигиены, к тому же велик риск травмировать кожу век. Если глаза устали от компьютера, - лучше сделать простые упражнения для отдыха, посидеть 10-20 секунд с закрытыми глазами или пойти умыться прохладной водой.

Грызть кончик карандаша или ручки. Канцтовары, которые сначала полежали на столе, затем падали на пол, да и вообще служат вам верой и правдой не одну неделю, лучше не облизывать и не грызть. Так передаются нежелательные микробы.

Сидеть со скрещенными ногами, ногой по ноге или подгибая одну. Такая поза кажется комфортной, но из-за нее может возникать дискомфорт в спине. Идеальная поза для сидения - с ровной спиной, а ноги при этом ровно стоят на полу.

Переносить болезнь на ногах. Это опасно для жизни и здоровья, а производительность работы больного человека снижается почти к нулю. Кроме этого, вы подвергаете риску коллег в офисе.

Невозможность переключиться. Даже после окончания рабочего дня, вы продолжаете решать рабочие вопросы: кому-то звоните, пишете, проверяете почту или просто бездумно сидите в Интернете и социальных сетях. Такая привычка может привести к нервному истощению.

Как избавиться от этих привычек: