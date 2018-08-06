10 офисных привычек, которые вредят здоровью
Советы написали на сайте HeadHunter.
Эксперты Международного кадрового портала проанализировали все вредные привычки офисных работников и составили список из 10 самых распространенных.
Отказываться от завтрака. Чашка кофе и сигарета вместо пищи может привести к гастриту или язве желудка. Утром важно завтракать, чтобы запустить метаболизм, поднять уровень энергии и не чувствовать себя вялым.
Обедать на рабочем месте. Мозг требует отдыха и перезагрузки. Исследования показывают, что такая многозадачность вредит эффективной работе, поэтому вряд ли обед во время рабочего процесса - это хорошая идея. К тому же, это негигиенично, а запах пищи может мешать другим.
Сутулиться. Кроме того, что неправильная осанка приводит к болям в спине и плечах, сколиозу и другим проблемам с позвоночником, сутулость также приводит к ухудшению настроения.
Подпирать рукой подбородок. Такая привычка очень вредна для кожи лица, ведь за день вы касаетесь различных поверхностей, и они не всегда чистые.
Тереть глаза. Это плохо с точки зрения гигиены, к тому же велик риск травмировать кожу век. Если глаза устали от компьютера, - лучше сделать простые упражнения для отдыха, посидеть 10-20 секунд с закрытыми глазами или пойти умыться прохладной водой.
Грызть кончик карандаша или ручки. Канцтовары, которые сначала полежали на столе, затем падали на пол, да и вообще служат вам верой и правдой не одну неделю, лучше не облизывать и не грызть. Так передаются нежелательные микробы.
Сидеть со скрещенными ногами, ногой по ноге или подгибая одну. Такая поза кажется комфортной, но из-за нее может возникать дискомфорт в спине. Идеальная поза для сидения - с ровной спиной, а ноги при этом ровно стоят на полу.
Переносить болезнь на ногах. Это опасно для жизни и здоровья, а производительность работы больного человека снижается почти к нулю. Кроме этого, вы подвергаете риску коллег в офисе.
Невозможность переключиться. Даже после окончания рабочего дня, вы продолжаете решать рабочие вопросы: кому-то звоните, пишете, проверяете почту или просто бездумно сидите в Интернете и социальных сетях. Такая привычка может привести к нервному истощению.
Как избавиться от этих привычек:
- Обозначьте четкую границу "работа - отдых";
- Найдите то, что помогает вам переключиться из одного режима в другой;
- Устройте себе "информационную диету" - прекратите ежеминутно проверять рабочие мессенджеры и почту;
- Работайте не 16 часов, а рационально и конструктивно;
- Не стремитесь к перфекционизму во всем;
- Делегируйте задачи и полномочия.
- Напомним, бизнес-коуч, теоретик и практик по вопросам лидерства Лолли Даскал назвала четыре привычки, которые становятся на пути нашего ощущения гармонии и счастья.
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