В Швейцарии разбился экскурсионный самолет, погибли 20 человек

5 августа, 2018, 17:15

В Швейцарских Альпах в субботу, 4 августа, с западной стороны горы Осиб Зегнас в кантоне Граубюнден произошла авиакатастрофа небольшого самолета, возможно, пострадали до 20 человек

Власти страны предоставили мало информации о количестве людей, находившихся на борту самолета JU-Air, сообщает Reuters.

По данным местных СМИ и авиационных веб-сайтов, на которые ссылается агентство, самолет, способный разместить на борту 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил. Также в СМИ отмечают, что все места на этот самолет были забронированы.

Обломки самолета нашли в труднодоступном месте, на высоте 2 тыс. 450 м над уровнем моря.

"Следствие устанавливает причины аварии. Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ к окрестным туристическим маршрутам в округе заблокирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подтвердила, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании JU-Air, он летел из Локарно на юге Швейцарии, на базу компании в Дюбендорфе, Цюрих. Также сообщается, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин.

Люди происходили из четырех швейцарских кантонов. Также на борту была семья из Австрии. По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Справка

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году. Предприятие предлагает экскурсии и чартерные рейсы самолетами Junkers Ju-52. Эти самолеты были построены в середине прошлого века и выведены из эксплуатации военно-воздушными силами Швейцарии.