Авиакатастрофа в Мексике: из-за внезапного падения самолета пострадали 85 человек
Об этом сообщает издание Reuters.
Этот самолет среднего размера был почти полным: на борту находились 103 человека, в том числе два ребенка и четыре члена экипажа.
Как рассказывают пассажиры, был сильный дождь и самолет упал сразу после взлета. Люди успели выбраться из него и укрыться в безопасном месте, прежде чем самолет охватило пламя.
Губернатор Дуранго Хосе Росас Аиспуро рассказал, что порывы ветра начали трясти самолет, прежде чем он внезапно начал опускаться. Левое крыло самолета ударило о землю, сбив два двигателя, прежде чем он остановился на расстоянии 300 метров от взлетно-посадочной полосы.
Представитель агентства гражданской защиты штата Алехандро Кардоса подчеркнул, что около 85 человек получили ранения, большинство из них - легкие травмы. 37 человек были госпитализированы, два пассажира находятся в критическом состоянии.
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