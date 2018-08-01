Авиакатастрофа в Мексике: из-за внезапного падения самолета пострадали 85 человек

1 августа, 2018, 08:10

Более 80 человек получили ранения в результате падения самолета Embraer авиакомпании Aeromexico вскоре после взлета в мексиканском штате Дуранго

Об этом сообщает издание Reuters.

Этот самолет среднего размера был почти полным: на борту находились 103 человека, в том числе два ребенка и четыре члена экипажа.

Как рассказывают пассажиры, был сильный дождь и самолет упал сразу после взлета. Люди успели выбраться из него и укрыться в безопасном месте, прежде чем самолет охватило пламя.

Губернатор Дуранго Хосе Росас Аиспуро рассказал, что порывы ветра начали трясти самолет, прежде чем он внезапно начал опускаться. Левое крыло самолета ударило о землю, сбив два двигателя, прежде чем он остановился на расстоянии 300 метров от взлетно-посадочной полосы.

Представитель агентства гражданской защиты штата Алехандро Кардоса подчеркнул, что около 85 человек получили ранения, большинство из них - легкие травмы. 37 человек были госпитализированы, два пассажира находятся в критическом состоянии.