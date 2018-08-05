В России под арестом находится 29 Свидетелей Иеговы
Об этом сообщает пресс-служба "Мемориала".
По словам правозащитников, им известно о 39 преследуемых Свидетелей. Из них 23 человека находится под стражей и шестеро - под домашним арестом.
В отношении еще 10 последователей религиозной организации избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Справка
На сегодня среди всех стран мира Свидетели Иеговы запрещены только в России, КНДР, Китае и ряде арабских стран, где при власти находятся фундаменталисты. На момент запрета в РФ насчитывалось около 200 тыс. сторонников этого вероучения. Больше всего их живет в Соединенных Штатах, Мексике и Бразилии.
При этом первые Свидетели Иеговы на территории современной России были с Украины и попали туда во время спецоперации МГБ под кодовым названием "Север" (апрель, 1951). Тогда тысячи верующих из Западной Украины, Молдовы и оккупированных стран Балтии депортировали в Сибирь.
- В 2017 году Свидетели Иеговы были официально запрещены в России, где таким образом восстановили ограничения советской эпохи. Религиозные сооружения этой конфессии конфискуются, верующих преследуют.
- Запрет состоял из ряда сложных юридических процедур, первыми из которых стали признание более 100 печатных публикаций данного течения в качестве "экстремистских". В "черный список" Минюста РФ попал и собственный перевод Библия, распространенный среди Свидетелей.
- В июле за принадлежность к Свидетелям Иеговы в России впервые арестовали женщину.
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