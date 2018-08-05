В России под арестом находится 29 Свидетелей Иеговы

5 августа, 2018, 22:03

Правозащитный центр "Мемориал" признал узниками совести и призвал немедленно освободить 29 последователей запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы

Об этом сообщает пресс-служба "Мемориала".

По словам правозащитников, им известно о 39 преследуемых Свидетелей. Из них 23 человека находится под стражей и шестеро - под домашним арестом.

В отношении еще 10 последователей религиозной организации избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Справка

На сегодня среди всех стран мира Свидетели Иеговы запрещены только в России, КНДР, Китае и ряде арабских стран, где при власти находятся фундаменталисты. На момент запрета в РФ насчитывалось около 200 тыс. сторонников этого вероучения. Больше всего их живет в Соединенных Штатах, Мексике и Бразилии.

При этом первые Свидетели Иеговы на территории современной России были с Украины и попали туда во время спецоперации МГБ под кодовым названием "Север" (апрель, 1951). Тогда тысячи верующих из Западной Украины, Молдовы и оккупированных стран Балтии депортировали в Сибирь.