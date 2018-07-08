В России за принадлежность к Свидетелям Иеговы впервые арестовали женщину

8 июля, 2018, 19:35

Суд в российском городе Омск арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы

По данным центра, это первый случай ареста женщины за членство в Свидетелях Иеговы, пишет РИСУ.

Верующих подозревают по статье "Организация деятельности экстремистской организации или участие в такой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета в Омской области.

По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло не менее 5 обысков у местных Свидетелей Иеговы, во время которых изымали технику и носители информации. В течение 2-х дней супруги Поляковы не выходили на связь. Дверь в их квартиру взломана.