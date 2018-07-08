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В России за принадлежность к Свидетелям Иеговы впервые арестовали женщину

Суд в российском городе Омск арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы

По данным центра, это первый случай ареста женщины за членство в Свидетелях Иеговы, пишет РИСУ.

Верующих подозревают по статье "Организация деятельности экстремистской организации или участие в такой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета в Омской области.

По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло не менее 5 обысков у местных Свидетелей Иеговы, во время которых изымали технику и носители информации. В течение 2-х дней супруги Поляковы не выходили на связь. Дверь в их квартиру взломана.

  • 17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете Свидетелей Иеговы. По данным российского представительства запрещенной организации, религию Свидетелей Иеговы активно исповедуют в стране 175 тыс. лиц.
  • Сейчас в России за нарушение запрета в СИЗО находятся 11 человек. Все они мужчины.
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