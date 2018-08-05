В Одессе поймали грабителей с Харьковщины, которые отдыхали после нападения на "ювелирку"

5 августа, 2018, 18:17

Полицейские Харьковщины задержали злоумышленников, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 300 тыс. грн

Событие произошло 25 июля в поселке Донец Балаклейского района. Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами на сумму около 17 тыс. грн и ювелирными изделиями, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

Для раскрытия дерзкого преступления полицейские осуществили комплекс оперативных розыскных действий. Благодаря принятым мерам они задержали в Одесской области двух человек, причастных к совершению уголовного правонарушения. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.

Как рассказал вр.и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество воры распределили между собой.

В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления.

Досудебное расследование продолжается.