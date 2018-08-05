В столичном Днепровском районе парень собирался вынести из магазина колбасы на 500 грн
Полицейские установили, что злоумышленник взял с прилавка колбасные изделия на общую сумму свыше 500 грн. и спрятал их под верхней одеждой. При выходе из магазина охрана магазина задержала правонарушителя и вызвала полицию, передает Департамент коммуникации Нацполиции.
"Правонарушителем оказался 27-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он признался в содеянном", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику объявлено о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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