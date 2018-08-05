В этом году украинские ВВС получат почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов

5 августа, 2018, 18:51

В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации Воздушные Силы планируют получить до 30 самолетов - истребители Миг-29 и Су-27, штурмовики Су-25. В частности, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР

Об этом командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил в интервью газете Народная армия.

"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение долгого времени", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам командующего, новую и модернизированную технику получают и подразделения радиотехнических войск, в частности, РЛС П-18 различных модификаций, цифровые РЛС "Пеликан".

"Мы планово продолжаем процесс модернизации всей линейки техники, стоящей на вооружении частей Воздушных Сил. Важным в этом контексте стало замещение запчастей российского производства аналогичными отечественными или западными. Нам есть чем защищать свое государство", - добавил Дроздов.