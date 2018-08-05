В этом году украинские ВВС получат почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов
Об этом командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил в интервью газете Народная армия.
"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение долгого времени", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам командующего, новую и модернизированную технику получают и подразделения радиотехнических войск, в частности, РЛС П-18 различных модификаций, цифровые РЛС "Пеликан".
"Мы планово продолжаем процесс модернизации всей линейки техники, стоящей на вооружении частей Воздушных Сил. Важным в этом контексте стало замещение запчастей российского производства аналогичными отечественными или западными. Нам есть чем защищать свое государство", - добавил Дроздов.
- По данным военного аналитика Тараса Чмута, оборону Украины обеспечивают около 160 единиц боевой авиации.
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