Названо количество военных самолетов, которые есть на вооружении Украины
Об этом 23 июня 2018 года заявил аналитик Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.
"У нас вся авиация представлена советскими образцами. Это истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. К сожалению, за все годы независимости мы не купили ни одного боевого самолета. Все, что у нас на сегодня есть, это техника советская, которую мы получили от Советского Союза, или та, которая в начале 90-х гг. бартером поступила из России. Например, корабельные штурмовики Су-25УТГ обменяли на обычные Су-25. Подобные процессы происходили с бомбардировщиками и т.п." , - отметил эксперт.
При этом количество украинских самолетов не увеличивалось, добавил он, "а только уменьшалось".
Общая статистика боевых бортов украинской военной авиации выглядит, по словам Чмут, следующим образом:
"100 истребителей, 24 штурмовика, 24 бомбардировщика и 12 разведчиков".
Данная информация является открытой.
Вместе с тем обозреватель отметил, что важно не количество машин, а их текущее состояние и подготовка пилотов.
Кроме того, "количество летающих бортов - оно меньше".
Также Чмут напомнил, что по состоянию на 1992 год Украина имела "третьи в мире воздушные силы, которые уступали только США, России и Китаю".
- Напомним, в минувшую субботу Чмут рассказывал о том, как защитить от российской агрессии порты на Азовском побережье.
- Тарас Чмут и Александр Аргат обсуждают военные вопросы в эфире Еспресо.TV каждую субботу в 17.00.
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