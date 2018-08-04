За сутки на Донбассе без потерь, прозвучало 36 вражеских обстрелов

4 августа, 2018, 08:41

На протяжении прошлых суток, 3 августа, 36 раз противник открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения

Как сказано в утренней сводке, по состоянию на 07:00 4 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по защитникам Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутовп, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкина. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции вблизи Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск у Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.

Подробнее о событиях в районе проведения операции проинформируют во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.