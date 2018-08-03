США ввели санкции против российского банка в рамках санкций против КНДР

3 августа, 2018, 23:08

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российского банка "Агросоюз" в рамках дополнительных санкций против Северной Кореи

Об этом сообщает сайт Минфина США.

По данным американского ведомства, российский банк предоставлял резидентам КНДР услуги в обход санкций ООН.

"Действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанного с Северной Кореей, предназначавшейся для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения", - говорится в сообщении Минфина США.

Американский Минфин также ввел санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Вона, 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry&Trade и южнокорейской компании Korea Ungum Corporation.

"Эти действия укрепляют неизменную приверженность США выполнению решений Совета Безопасности ООН ", - подчеркивают в ведомстве.

"Соединенные Штаты продолжат применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции предполагают блокирование любого имущества или имущественных интересов подсанкционных лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США. Гражданам США запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.

Treasury targets Russian bank and facilitators of North Korean UN Security Council violations, enforcing existing sanctions: https://t.co/raMQYEjBj6 — Treasury Department (@USTreasury) 3 августа 2018 г.