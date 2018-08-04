Из Украины выдворили помощника главного мафиози Азербайджана

4 августа, 2018, 15:22

Нацполиция задержала и экстрадировала в Азербайджан доверенное лицо "вора в законе" Гули Бакинского. Мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики. Задержанного разыскивали за совершение нескольких видов преступлений

Он проживал в Украине по поддельным документам. Сегодня, 4 августа 2018 года, злоумышленника экстрадировали на родину. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Он отметил, что задержанный полицейскими 48-летний иностранец является доверенным лицом "вора в законе" по прозвищу "Гули". Длительное время разыскиваемый проживал на территории Украины, имея при себе поддельные документы. Он выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве, а также в западном регионе Украины. Кроме того, мужчина принимал участие в преступной деятельности организованной группы с международными связями, которая специализировалась на наркотрафику из Южной Америки в европейские страны.

Аброськин отметил, что задержанный также дал очень важные показания относительно преступной деятельности одного из "воров в законе" украинского происхождения. При этом, о ком именно идет речь, он уточнять не стал.

"В результате проведения спецоперации, контролируемой Генеральной прокуратурой Украины, этот человек (помощник "Гули" - ред.) был задержан и передан нашим азербайджанским коллегам. Он успел дать очень важные показания органам досудебного расследования в ряде особо важных уголовных производств по фактам преступлений, совершенными лидерами криминального мира", - подчеркнул Аброськин.

По его словам, на родине задержанного мужчину разыскивали за совершение нескольких видов преступлений. В частности, правоохранительные органы инкриминировали задержанному хищение чужого имущества в крупных размерах, а также совершение мошенничества в крупных размерах, совершенного группой лиц, и подделку документов.

Сейчас задержанный по материалам Генеральной прокуратуры Украины экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

Справка

По открытым данным, Надир Салифов, он же - Гули Лоте и Гули Бакинский, стремится стать "королем воров в законе" на всем постсоветском пространстве. Сейчас он является мафиози №1 а Азербайджане.

"После длительного заключения, 25 лет за решеткой, из тюрьмы Азербайджана в октябре 2017 года вышел "вор в законе" Гули Лоте. Сразу же этот вор перебрался в Турцию, откуда и начал создавать-организовывать преступную структуру, а также и расширять свое влияние на территорию нашей страны. Буквально сразу после его освобождения на территории нашего государства начались похищении бизнесменов и их родственников разных национальностей: азербайджанцев, армян, украинцев. Это очень современный преступник: живые деньги ему не нужны, выкуп он берет биткоинами", - рассказал Аброськин в феврале 2018 года.

По его словам, в Турцию к этому "авторитету" из нашей страны потянулась целая очередь желающих склонить голову и присягнуть на верность.