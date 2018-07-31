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Количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%, - Нацполиция

В течение 2018 года количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

Положительная тенденция по уменьшению количества совершения уголовных правонарушений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30% меньше, разбои - на 21,7%, хулиганства - их меньше на 11%.

Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысячи нелегальных мигрантов, изъято более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда.

“Нужно наладить системный превентивный механизм в созданных объединенных территориальных общинах. Поэтому сейчас дополнительно предлагается ввести 350 должностей участковых офицеров полиции, которые будут закреплены за конкретной общиной”, - отметил Фацевич.

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