Количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%, - Нацполиция

31 июля, 2018, 19:12

В течение 2018 года количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

Положительная тенденция по уменьшению количества совершения уголовных правонарушений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30% меньше, разбои - на 21,7%, хулиганства - их меньше на 11%.

Во время этих оперативно-профилактических мероприятий выявлено более 3,3 тысячи нелегальных мигрантов, изъято более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В то же время разыскано тысячу человек, которые скрывались от органов следствия и суда.

“Нужно наладить системный превентивный механизм в созданных объединенных территориальных общинах. Поэтому сейчас дополнительно предлагается ввести 350 должностей участковых офицеров полиции, которые будут закреплены за конкретной общиной”, - отметил Фацевич.