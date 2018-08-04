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В России разбился вертолет с сотрудниками нефтегазовой компании, все погибли

В Красноярском крае, в районе Ванкорского месторождения, потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек

Об этом сообщают РИА Новости.

"По данным МЧС, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Игарка в 10:20 по местному времени (06:20 по московскому). Следственный комитет сообщил, что на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 вахтовиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности", - говорится в сообщении.

Вертолет упал в безлюдном месте. Найдены оба "черных ящика" — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Их состояние уточняется.

При столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.

Источник агентства уточнил, что вертолет перевозил сотрудников компании "Ванкор". Позже собеседник рассказал, что воздушное судно принадлежит компании UTair.

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