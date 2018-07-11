 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Польше разбился вертолет, погибли двое пассажиров

В польском селе Домецко близ города Ополе разбился вертолет, вследствие чего погибли двое людей

Об этом сообщает RMF24.

Всего в вертолете находились трое людей. Двое погибших - пассажиры. Третий человек был госпитализирован.

Вертолет упал примерно в 60 м от дороги и в 30 м от домов.

Причины аварии пока неизвестны, однако пожарные и местные жители отмечают, что перед падением вертолет не дымился. Возможно, пилот пытался избежать столкновения с линией электропередач.

Фото: RMF24.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать