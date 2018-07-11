В Польше разбился вертолет, погибли двое пассажиров

11 июля, 2018, 16:00

В польском селе Домецко близ города Ополе разбился вертолет, вследствие чего погибли двое людей

Об этом сообщает RMF24.

Всего в вертолете находились трое людей. Двое погибших - пассажиры. Третий человек был госпитализирован.

Вертолет упал примерно в 60 м от дороги и в 30 м от домов.

Причины аварии пока неизвестны, однако пожарные и местные жители отмечают, что перед падением вертолет не дымился. Возможно, пилот пытался избежать столкновения с линией электропередач.

Фото: RMF24.