В Польше разбился вертолет, погибли двое пассажиров
11 июля, 2018, 16:00
В польском селе Домецко близ города Ополе разбился вертолет, вследствие чего погибли двое людей
Об этом сообщает RMF24.
Всего в вертолете находились трое людей. Двое погибших - пассажиры. Третий человек был госпитализирован.
Вертолет упал примерно в 60 м от дороги и в 30 м от домов.
Причины аварии пока неизвестны, однако пожарные и местные жители отмечают, что перед падением вертолет не дымился. Возможно, пилот пытался избежать столкновения с линией электропередач.
Фото: RMF24.
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