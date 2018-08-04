В ДТП в Одесской области погиб 7-летний мальчик
4 августа, 2018, 20:41
В Одесской области автомобиль влетел в отбойник, погиб 7-летний мальчик. Еще двое детей получили травмы
Мать погибшего - которая была за рулем и трое пассажиров в больнице, передает Еспресо.TV.
По информации Нацполиции, женщина пыталась объехать собаку, которая выбежала на дорогу, однако не справилась с управлением и протаоарнила отбойник.
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