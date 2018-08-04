Путин подписал закон о недействительности украинских лицензий на недра оккупированного Крыма
4 августа, 2018, 12:59
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными
Документ опубликован 3 августа на официальном портале Государственной системы правовой информации России.
Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.
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