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Путин подписал закон о недействительности украинских лицензий на недра оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными

Документ опубликован 3 августа на официальном портале Государственной системы правовой информации России.

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.

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