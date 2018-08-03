Венгерский "уполномоченный по Закарпатью" не понял возмущения Украины его должностью

3 августа, 2018, 20:20

Новоназначенный уполномоченный Венгрии по Закарпатью Иштван Грежа отрицает намерения венгерского правительства продвигать сепаратизм в украинском регионе

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Грежа, Венгрия не имеет никаких сепаратистских намерений, создавая новую должность. Целью является "только поддержка людей, проживающих в Закарпатье, независимо от национальности".

"Многолетняя деятельность бывшего правительственного комиссара по Закарпатью, которая велась от его имени, оказалась доброй волей. Дискуссии продолжались не только с закарпатскими лидерами, но и с киевскими политиками, и если мы посмотрим на результаты, все выиграли. Это то, что мы хотим продолжать, а не провоцировать", - сказал Грежа.