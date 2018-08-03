 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгерский "уполномоченный по Закарпатью" не понял возмущения Украины его должностью


фото: mukachevo.net
Новоназначенный уполномоченный Венгрии по Закарпатью Иштван Грежа отрицает намерения венгерского правительства продвигать сепаратизм в украинском регионе

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Грежа, Венгрия не имеет никаких сепаратистских намерений, создавая новую должность. Целью является "только поддержка людей, проживающих в Закарпатье, независимо от национальности".

"Многолетняя деятельность бывшего правительственного комиссара по Закарпатью, которая велась от его имени, оказалась доброй волей. Дискуссии продолжались не только с закарпатскими лидерами, но и с киевскими политиками, и если мы посмотрим на результаты, все выиграли. Это то, что мы хотим продолжать, а не провоцировать", - сказал Грежа.

  • Напомним, в Венгрии хотят создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.
  • Тем временем украинский МИД выразил возмущение новым названием, которое воспринимается как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать