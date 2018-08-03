В приюте на Волыни 2 месяца скрывали факт исчезновения ребенка

3 августа, 2018, 10:30

В детском приюте на Волыни, где виялили факт домогательства и избиения воспитанников, два месяца скрывали исчезновение ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Прокуратура установила, что 17 мая из приюта ушел несовершеннолетний, но администрация об этом ничего не сообщила в правоохранительные органы до 11 июля.

2 августа прокуратура открыла уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками "Приюта" для детей службы по делам детей Волынской областной государственной администрации", что в поселке Рожище по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины и 1 ст. 137 (Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) УК Украины.