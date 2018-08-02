В детском приюте на Волыни директор и его брат домагались к детям и били их, - Денисова

2 августа, 2018, 19:06

На Волыни администрацию детского приюта города Рожище поймали на сексуальных домогательствах к детям и избиении воспитанников

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В приюте в городе Рожище Волынской области находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Воспитанники рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Во время визита в приют у десяти детей обнаружили следы избиения и крови на одежде.

Три девушки сообщили, что брат директора их трогал за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но та отмахнулась - сказала, что они все выдумывают.

"Я уже переговорила с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, работники Нацполиции уже работают на месте. С губернатором Волынской области Александром Савченко обсудили, чтобы нашли место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не подверглись никакому давлению" , - добавила омбудсмен.

На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже также выехал в приют.

Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.