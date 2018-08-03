В оккупированном Крыму мужчина поджег себя в знак протеста против произвола властей

3 августа, 2018, 15:55

В пятницу, 3 августа, в центре оккупированного Симферополя мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, заявив, что делает это в знак протеста против произвола властей

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Присутствующим удалось быстро потушить одежду, загоревшуюся на мужчине.

Протестующий крымский татарин Ватаном Карабаш является активистом "поляны протеста" "Стрелецкая", участники которой протестовали против установки забора и застройки места, где крымские татары построили свои дома.

На "поляне протеста" в основном живут репатрианты. Там планируют построить новый район на 9 тыс. человек под названием "Крымская роза". Кроме жилых домов планируется возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины.

Накануне, 2 августа, на это место пришли российские силовики.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что попытка самосожжения была совершена из-за тупик и назвал это формой борьбы.

"Я бы назвал это формой безысходности. Люди от постов и комментариев в социальных сетях переходят к другим действиям. Теперь такая форма, как самосожжение, тоже будет присутствовать в борьбе нашего народа", - сказал Чийгоз.

При этом заместитель председателя Меджлиса отметил, что "поляна протеста" прибегала к пророссийскости, надеясь на содействие оккупационной администрации, однако расчет этих активистов не оправдался.

"К сожалению, эта группа одна из первых подняла российский флаг в Крыму. Они обращались, в основном, с надеждами и уверенностью, что Аксенов, оккупационная власть, московские власти наведут справедливость. При этом они дистанцировались от общей борьбы против оккупации. Так вот - дистанцирование от общей борьбы не помогло. Сегодняшний шаг - это шаг безысходности, совершенный нашим соотечественником", - сказал Чийгоз.

О Ватане Карабаше известно, что он женат, воспитывает троих детей.