Финансирование терроризма и дискриминация в Крыму: о чем меморандум против России, поданный в суд ООН

12 июня, 2018, 18:11

Меморандум о нарушении международного права Россией, поданный 12 июня в Международный суд ООН в Гааге, является основным элементом письменной части судебного производства в суде ООН с фактами, на которых базируется иск Украины

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

"После завершения письменной части производства ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение Суда без согласия сторон (ст. 56 Регламента Суда). Следовательно, после представления Меморандума - дальнейшая дискуссия сторон будет базироваться на критике и защите того, что наведено в Меморандуме", - подчеркнула Зеркаль.

В чем заключается правовое требование Украины

В МИД поясняют, что действия России на территории Украины в период с 2014 года считаются террористическими согласно Конвенции о запрете финансирования терроризма. В частности, речь идет о сбитии самолета МН-17, обстреле Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, Волновахи и о террористических актах в Харькове, Одессе и Киеве. Россия поставляла оружие и координировала совершение этих актов, что является финансированием терроризма. Поэтому Россия должна понести ответственность как государство за нарушение требований Конвенции по предотвращению финансирования терроризма.

Кроме того, Россия, в нарушение законов оккупации, которая сама по себе является незаконной, ведет дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму.

Почему в иске речь идет именно об этих нарушениях

Поставки оружия незаконным вооруженным формированием, что классифицируется как финансирование терроризма, и дискриминация украинцев и крымских татар в незаконно оккупированном Крыму - лишь отдельные эпизоды незаконных действий России.

Украина, согласно ст. 33 Устава ООН, пытается урегулировать споры, связанные с нарушением Россией обязательств и агрессией против нее. Вопрос нарушения прав украинцев и крымских татар относятся к компетенции Международного Суда ООН.

Доказательная база

Меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17,5 тыс. страниц показаний, документов и других доказательств по делу. Обычно, меморандумы по делам, которые рассматривает Суд ООН, являются существенно меньшими по объему. В практике рассмотрения дел в Суде ООН есть правило: подавать минимально достаточное количество доказательств. Украина пыталась не выйти за рамки дозволенного, но объем все равно большой.

"На это есть две причины. Во-первых, год назад мир увидел, что Россия даже перед судьями говорит на белое - черное и просто лжет. Это нарушение всех традиций, ибо государства в Суде по разному толкуют факты и нормы, но не лгут. Все помним сказки об оружии, "найденном в шахтах". Во-вторых, Россия прилагает все усилия, чтобы убедить мир, что это не они и в конце концов - вы ничего не докажете. Русская игра в сокрытие правды, которая даже получила срок "plausible deniability", возлагает на нас дополнительное бремя доказывания очевидного", - поясняют в МИД.

Поскольку действия России направлены на терроризирование и запугивание людей на Донбассе и в Крыму, украинской стороне пришлось чрезвычайно тщательно подойти к уровню доказанности фактов, на которых основан иск.

Срок рассмотрения дела

После представления Меморандума Россия получит право представить свои возражения по наличию юрисдикции Суда рассматривать это дело. Так же, как и по делу Грузии против РФ, россияне вероятно воспользуются этим правом и через 3 месяца суд получит эти возражения. Учитывая действующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции продлится около 1,5 года, после чего начнется письменная и устная стадии рассмотрения дела. В целом все это продлится еще несколько лет.

"Кажется слишком долго, несмотря на страдания людей на Донбассе и в Крыму. Но пока длится судебное разбирательство, Россия имеет возможность когда-либо признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию. Это отмечают все наши партнеры - как в непосредственном диалоге с РФ, так и в нормандском формате или минском процессе. А если Россия и дальше будет упираться, то ответственность России как государства за международные противоправные действия будет установлена Судом", - подытожили в МИД.