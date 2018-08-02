Украинцы установили новый мировой рекорд

2 августа, 2018, 12:10

Украинцы Маркиян Ивашко и Анастасия установили новый мировой рекорд в стрельбе из лука

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

На Гран-при Европы в Софии Ивашко и Павлова в смешанных соревнованиях набрали рекордную сумму баллов - 1343. Предыдущее достижение было установлено двумя неделями ранее. Корейцы Ву-Сек Ли и Ху-Их Чан набрали 1 338 очков.

Ранее Ивашко дважды становился чемпионом мира в командной стрельбе из лука, трижды брал серебро и бронзу в индивидуальном зачете. В активе Павловой были золото и бронза на чемпионате Европы и Европейских играх в командной стрельбе.

Микст по стрельбе из лука появится на следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году.