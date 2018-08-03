Ученые хотят применять Google Glass, чтобы помочь детям с аутизмом
Об этом пишет EnGadget.
В рамках эксперимента психологи работали с 14 детьми с аутизмом. Основная цель исследования - помочь детям в развитии социальных навыков, чтобы в дальнейшем они могли безболезненно войти в общество.
12 семей из 14 в конце исследования заявили, что дети стали реагировать на попытки зрительного контакта. При этом пилотная программа по использованию Google Glass толком не анализировала результаты влияния очков на детскую психику.
В перспективе Google Glass имеют широкий диапазон использования для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, отмечает издание. Сейчас многие корпорации разрабатывают сервисы, с помощью которых можно проводить терапию людям с различными болезнями или отклонениями.
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