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Ученые хотят применять Google Glass, чтобы помочь детям с аутизмом

Ученые планируют применять очки дополненной реальности Google Glass, чтобы помогать детям с расстройствами аутистического спектра

Об этом пишет EnGadget.

В рамках эксперимента психологи работали с 14 детьми с аутизмом. Основная цель исследования - помочь детям в развитии социальных навыков, чтобы в дальнейшем они могли безболезненно войти в общество.

12 семей из 14 в конце исследования заявили, что дети стали реагировать на попытки зрительного контакта. При этом пилотная программа по использованию Google Glass толком не анализировала результаты влияния очков на детскую психику.

В перспективе Google Glass имеют широкий диапазон использования для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, отмечает издание. Сейчас многие корпорации разрабатывают сервисы, с помощью которых можно проводить терапию людям с различными болезнями или отклонениями.

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