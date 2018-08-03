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Рианна с бровями-ниточками. Поклонники певицы боятся возвращения тренда

На обложке сентябрьского номера британского Vogue появилась певица Рианна. На фото у нее брови-ниточки, которые были в тренде в 80-х годах

Макияж Рианны для нового номера журнала создавала визажист Исамайя Френч. она накрасила певицу в стиле Эдит Пиаф с темными губами. Особенностью же стали ее тонкие брови.

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В сети уже обсуждают новый образ Рианны и опасаются, что из-за нее тренд вернется. Не все пользователи готовы на такие "жертвы".

"Рианна, я уважаю тебя, но я никогда не сделаю тонкие брови".

"Рианна, что ты делаешь? Она собирается вернуть эти брови?"

"Я удалила Snapchat ради Рианны, но я не сделаю такие тонкие брови".

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