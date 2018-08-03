Рианна с бровями-ниточками. Поклонники певицы боятся возвращения тренда
Макияж Рианны для нового номера журнала создавала визажист Исамайя Френч. она накрасила певицу в стиле Эдит Пиаф с темными губами. Особенностью же стали ее тонкие брови.
В сети уже обсуждают новый образ Рианны и опасаются, что из-за нее тренд вернется. Не все пользователи готовы на такие "жертвы".
Rihanna I respect you to the end but i'm never having thin eyebrows again.— kim karbdashian (@gaymzpiggy) 1 августа 2018 г.
"Рианна, я уважаю тебя, но я никогда не сделаю тонкие брови".
What is Rihanna doing?— Beauty Queen in tears... (@Mx_Moosa) 31 июля 2018 г.
She about to bring back these eyebrows pic.twitter.com/GtkYyvA8pz
"Рианна, что ты делаешь? Она собирается вернуть эти брови?"
i deleted snapchat for @rihanna but i'm not doing skinny eyebrows again. https://t.co/OsjzvkL59r— Emily Riddle (@emilyjaneriddle) 1 августа 2018 г.
"Я удалила Snapchat ради Рианны, но я не сделаю такие тонкие брови".
- Напомним, еще в 2017 году немецкий фотограф Юрген Теллер снял певицу Рианну для обложки французского Vogue, а через 8 месяцев его в Twitter обвинили в плагиате.
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