Рианна с бровями-ниточками. Поклонники певицы боятся возвращения тренда

3 августа, 2018, 14:32

На обложке сентябрьского номера британского Vogue появилась певица Рианна. На фото у нее брови-ниточки, которые были в тренде в 80-х годах

Макияж Рианны для нового номера журнала создавала визажист Исамайя Френч. она накрасила певицу в стиле Эдит Пиаф с темными губами. Особенностью же стали ее тонкие брови.

В сети уже обсуждают новый образ Рианны и опасаются, что из-за нее тренд вернется. Не все пользователи готовы на такие "жертвы".

Rihanna I respect you to the end but i'm never having thin eyebrows again. — kim karbdashian (@gaymzpiggy) 1 августа 2018 г.

"Рианна, я уважаю тебя, но я никогда не сделаю тонкие брови".

What is Rihanna doing?



She about to bring back these eyebrows pic.twitter.com/GtkYyvA8pz — Beauty Queen in tears... (@Mx_Moosa) 31 июля 2018 г.

"Рианна, что ты делаешь? Она собирается вернуть эти брови?"

i deleted snapchat for @rihanna but i'm not doing skinny eyebrows again. https://t.co/OsjzvkL59r — Emily Riddle (@emilyjaneriddle) 1 августа 2018 г.

"Я удалила Snapchat ради Рианны, но я не сделаю такие тонкие брови".