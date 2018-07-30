Фотограф снял Рианну для Vogue, а через 8 месяцев его назвали плагиатором
Как пишет издание Artnews, номер Vogue вышел в ноябре 2017 года. В журнале были снимки и коллажи в стилистике 70-х, а Рианна позировала в ярком, преимущественно этническом образе.
RIHANNA BY JUERGEN TELLER. pic.twitter.com/1LuuhZKLMZ— STEVE JXSEPH (@STEVEJXSEPH) 22 июля 2018 г.
Через восемь месяцев пользователи соцсети Twitter обратили внимание, что фотографии Теллера напоминают работы афроамериканской художницы Микалейн Томас, которая стала известна благодаря своим колажам и с изображениями чернокожих женщин.
"Это - плохая копия работ Микалейн Томас", - написал в твиттере арт-критик Антуан Саржент. Он также добавил, что продвижением творчества Теллера и Томас занимается одна и та же галерея - нью-йоркская Lehmann Maupin.
RIHANNA BY JUERGEN TELLER. pic.twitter.com/1LuuhZKLMZ— STEVE JXSEPH (@STEVEJXSEPH) 22 июля 2018 г.
На следующий день представители галереи обнародовали заявление, в котором сообщили, что Томас заслуживает признания за вклад в современное искусство и визуальную культуру. "Как давние партнеры Микалейн мы всячески поддерживаем ее в этом споре", - говорилось в заявлении Lehmann Maupin.
В комментарии изданию Artnews пресс-секретарь галереи сказал, что Lehmann Maupin представляет работы Теллера, которые относятся к изящным искусствам, и не вовлечена в его коммерческую деятельность. "Мы не консультировали Теллера и не принимали участие в его съемке для Vogue Paris", - заявил представитель галереи.
"Если они намеренно не копировали работы Микалейн, то зачем Vogue оставил хэштег с ее именем под постом в инстаграме?" - написал Саржент. После того как критик обратил на это внимание, пост в инстаграме Vogue Paris был отредактирован. Агенты Теллера и Томас, а также редакция Vogue никак не прокомментировали обвинения в плагиате.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-