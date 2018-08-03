Нацбанк вновь ослабил гривню
3 августа, 2018, 18:47
НБУ установил валютный курс на понедельник, 6 августа, на уровне 27,09 грн/долл. и 31,4 грн/евро
Об этом сообщает сайт НБУ.
На черном рынке по данным финансового портала "Минфин" 3 августа по состоянию на 18:45 доллар в среднем покупают по 27,28 грн, продают по 27,37 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27,22-27,4 грн/долл., продажи - в пределах 27,32-27,8 грн/долл.
Ранее НБУ установил курс на 3 августа на уровне 27,01 грн/долл.
В НБУ объяснили удешевление гривни перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.
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