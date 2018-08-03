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На Киевщине сын убил свою тяжелобольную 85-летнюю мать


фото: npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил свою тяжелобольную мать

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

47-летний фастовчанин навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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