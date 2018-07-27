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В Польше украинка родила на заводе и пыталась убить ребенка

В Польша 36-летняя украинка родила ребенка на предприятии переработки овощей и фруктов в Милейове и потом пыталась его убить

Об этом сообщает Польское радио.

За этим делом Люблинская прокуратура начала следствие. Сообщается, что ребенка удалось спасти.

"Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта. Также прокурор должен иметь в виду обстоятельство упривилегирированного типа убийства", - рассказал прокурор Петр Ситарский из окружной прокуратуры в Люблине.

Происшествие произошло вечером 25 июля. Женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. После того, как она долго не возвращалась, ее начала искать сестра, обнаружив ее окровавленной в туалете. Другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, что изначально не давала знаков жизни, за мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу в Сьвиднику.

36-летнюю женщину пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.

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