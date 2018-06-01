Луценко признал отсутствие продвижений в расследовании убийств Шеремета и Окуевой

1 июня, 2018, 11:35

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что у следствия по убийству журналиста Павла Шеремета и добровольца Амины Окуевой пока нет результатов

Об этом генпрокурор заявил в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть" 31 мая.

"По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет - известный журналист и друг многих здесь присутствующих. Следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство двух работников СБУ. Так, действительно, они все еще остаются без серьезного результата досудебного расследования ", - отметил Луценко.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УКУ (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

30 октября 2017 года автомобиль добровольца Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

Предыдущее покушение на них имел место 1 июня на Подоле в Киеве. Тогда Окуева сумела нейтрализовать и ранить нападавшего.