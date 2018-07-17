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В какой области самые плохие дороги государственного значения. Данные "Укравтодора"

В Государственном агентстве автомобильных дорог в Украине отметили, что на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор", передает "РБК-Украина".

"Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н-11), Луганская (Т-13-02 , участки на дороге Р-66, дорога Северодонецк - КПВВ "Станица-Луганская", участки на дороге Т-13-06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП "Танюшовка" Старобельск - Бахмут) ", - говорится в ответе" Укравтодора ".

При этом, как отметили в агентстве, в прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.

"Учитывая то, что 95% дорог из-за просроченных ремонтов, ненадлежащего содержания и других причины сейчас находятся в неподходящем нормам состоянии, для восстановления понадобится время", - сообщила пресс-служба.

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Вместе с тем в Госагентстве отметили, что в последние годы в дорожной отрасли Украины все же происходят и позитивные изменения.

"С начала этого года мы имплементируем две фундаментальные реформы - Дорожный фонд и децентрализации дорог", - говорится в сообщении.

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