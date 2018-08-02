"Северному потоку-2" разработали маршрут в обход Дании, – росСМИ

2 августа, 2018, 15:15

Компания Nord Stream 2, управляющая проектом "Северный поток - 2", придумала, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, сообщает ТАСС.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG, не требующий дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта - она ​​составляет € 9,5 млрд", - сказал Ляйтнер, отвечая на вопросы.

Дания - последнее государство, которое должно было разрешить прокладку второй ветки "Северного потока". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

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Ранее премьер Дании Ларс Расмуссен признал, что проект "Северный поток-2" имеет политическую составляющую. Он подтвердил, что Дания будет настаивать на принятии общеевропейского решения о соответствии газопровода требованиям законодательства ЕС.