"Северному потоку-2" разработали маршрут в обход Дании, – росСМИ
Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, сообщает ТАСС.
"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG, не требующий дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта - она составляет € 9,5 млрд", - сказал Ляйтнер, отвечая на вопросы.
Дания - последнее государство, которое должно было разрешить прокладку второй ветки "Северного потока". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.
Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
Ранее премьер Дании Ларс Расмуссен признал, что проект "Северный поток-2" имеет политическую составляющую. Он подтвердил, что Дания будет настаивать на принятии общеевропейского решения о соответствии газопровода требованиям законодательства ЕС.
- В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-