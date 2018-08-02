Порошенко подписал закон для запуска Антикоррупционного суда

2 августа, 2018, 17:08

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде"

Об этом Порошенко сообщил в своем Facebook.

"Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой быстрее провести конкурс, а к МИД - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам относительно делегирования представителей в общественный совет международных экспертов", - написал Порошенко.

Также президент обратился к специалистам в юридической области с призывом участвовать в конкурсе.

"От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине!", - добавил Порошенко.