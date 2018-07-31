 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Высший совет правосудия утвердил количество судей в Антикоррупционном суде


фото: radiosvoboda
Высший совет правосудия 31 июля рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Согласно закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется в пределах расходов, предусмотренных госбюджетом, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов.

23 июля 2018 в Высший совет правосудия поступило обращение с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей Апелляционной палаты этого суда.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учитывая общую позицию международных партнеров и украинской власти.
  • 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать