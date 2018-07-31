Высший совет правосудия утвердил количество судей в Антикоррупционном суде

31 июля, 2018, 14:51

Высший совет правосудия 31 июля рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Согласно закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется в пределах расходов, предусмотренных госбюджетом, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов.

23 июля 2018 в Высший совет правосудия поступило обращение с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей Апелляционной палаты этого суда.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.