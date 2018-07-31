Высший совет правосудия утвердил количество судей в Антикоррупционном суде
Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
Согласно закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется в пределах расходов, предусмотренных госбюджетом, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Согласно закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов.
23 июля 2018 в Высший совет правосудия поступило обращение с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей Апелляционной палаты этого суда.
"Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
- Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учитывая общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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